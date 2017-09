Marvin Ogunjimi was deze zomer in beeld bij twee Belgische eersteklassers: "Hij vond mijn statistieken dramatisch"

De 29-jarige Ogunjimi trok aanvankelijk naar het Kazachse Okzhetpes, maar belandde al even snel weer in de Lage Landen. De gewezen spits van KRC Genk kwam in beeld bij twee Belgische eersteklassers.

Via zijn oude ploegmaat Jelle Vossen polste Ogunjimi bij W-Beveren-coach Philippe Clement. Verder werd hij aangeboden bij KV Mechelen.

Te groot risico

"Rik Van de Velde, de sportief directeur van KV Mechelen, vond mijn statistieken dramatisch", aldus Ogunjimi in Het Nieuwsblad. "Ik was een te groot risico en ik begrijp dat. Maar dan pakken ze liever iemand die ze niet kennen? Is dat dan geen risico? Geef me dan een klein contract. Als ik Mechelen de laatste twee wedstrijden zag spelen, dat was ook niet van het allerbeste niveau..."