Waar zitten de criticasters nu? Romelu Lukaku schoot als een komeet uit de startblokken met 9 goals in 7 duels!

De 24-jarige Lukaku verhuisde in het tussenseizoen voor 85 miljoen euro van Everton naar Manchester United. Van bij zijn eerste match begon Big Rom aan de lopende band te scoren. Een bloemlezing.

1 goal in de Europese Supercup tegen Real Madrid

4 goals in de eerste 4 competitiematchen in de Premier League

3 goals tegen Gibraltar en 1 tegen Griekenland.

De teller van Lukaku staat dit seizoen op 9 stuks in 7 officiële matchen. Opvallend is ook dat het jeugdproduct van Anderlecht met 10 doelpunten een cruciaal aandeel had in de WK-kwalificatie van de Rode Duivels.