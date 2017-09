Mané reageert na karatetrap die Ederson bijna het hoofd kostte

Mané kreeg na de trap meteen rood en Ederson moest op een draagberrie van het veld. De meesten vonden dat een verdiende straf voor Mané, anderen zagen dat hij puur naar de bal keek. Hoe dan ook voelt hij zich schuldig.

"Ik hoop dat Ederson snel hersteld is. Het spijt me dat hij gewond geraakt is bij onze ongelukkige botsing en dat hij de wedstrijd niet kon uitspelen", schrijft Mané op Instagram onder een foto van zijn 'slachtoffer'. "Ik bid voor zijn spoedig herstel en hoop dat hij snel weer kan spelen, want hij is een topspeler."

De hoofdwonde van de Braziliaan ziet er erg uit, maar gelukkig liep hij geen breuken op. Normaalgezien kan hij snel weer tussen de palen staan.

I hope and wish Ederson a quick recovery. I am so sorry he was hurt during our accidental collision on the pitch and am sorry for him that he could not complete the match because of it. I pray he heals fast and is back playing very soon because he is highest quality player.🙏☝️

Herbekijk hier de bewuste fase: