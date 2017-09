Lukaku krijgt complimenten van zijn tegenstander: "Leider voor de komende vijf tot tien jaar"

Stoke-trainer Mark Hughes vertelde voor de match tegen Man Utd over Lukaku. "Ik snap waarom ze dat geld voor hem hebben uitgegeven - he's the real deal. De bedragen zijn op het einde van de zomer de hoogte ingeschoten en José (Mourinho) heeft zelf dan ook al gezegd wat een koopje Lukaku is, als je daarvan kunt spreken."

Elk seizoen 20 tot 25 goals

En de complimenten blijven komen. "Ze zien in hem een iemand die de voorlinie voor de komende vijf tot tien jaar kan leiden. Denk maar aan iemand zoals Wayne Rooney", gaat Hughes verder.

"Als je het zo bekijkt, lijkt het erop dat de club een fantastische deal gedaan heeft." Toch wel straf als je weet dat Lukaku 85 miljoen euro gekost heeft, maar ergens ook wel correct.