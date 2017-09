Meunier tussen de wereldsterren: "De concurrentie is moordend"

"Voor mij is Neymar is een Ronaldo, een Zidane. Het is een echte superster. Ik denk dat veel mensen van mijlenver komen gewoon om hem aan het werk te zien", zegt de enige PSG-Belg aan RTBF.

Zware concurrentie

Voor Meunier zelf is het niet eenvoudig: Aurier afhouden lukte vorig seizoen nog, Dani Alves is andere koek. "Ik weet dat de concurrentie moordend is en hij is echt een heel goede speler. Ik ga gewoon hard mijn best doen, meer kan ik niet doen."

Aangezien PSG actief is op alle fronten, en zelfs de ambitie heeft om de Champions League te winnen, moeten er normaalgezien zeker wel kansen liggen voor Meunier.