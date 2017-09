Erg gemengde gevoelens na #KVMKVO: "Echt chapeau voor mijn spelers" vs "Dit kan ik echt niet aanvaarden"

Yannick Ferrera kon ondanks de vierde puntendeling van het seizoen toch tevreden zijn: "We vielen ook nog met tien en toen kregen we een goal tegen, dat deed mentaal veel pijn. Ik ben heel fier op de intensiteit van de eerste helft en op de manier waarop mijn spelers dan nog terugkomen na de 0-1."

Ja, de coach van Malinwa was tevreden: "Ik moet het zeggen: een grote chapeau voor mijn spelers. Het is wel frustrerend dat we opnieuw gelijkspelen, maar we kwamen wel sterk terug in de wedstrijd. Daar moet ik mijn spelers voor feliciteren."

Ik kan dit niet aanvaarden

Yves Vanderhaeghe was minder tevreden na de puntendeling: "Het is op dit niveau niet aanvaardbaar dat we nog de 1-1 slikken. De hele flank lag open én er stond centraal niemand bij Bandé. Spelers op dit niveau moeten zo'n 0-1 situatie kunnen uitspelen op balbezit, dit kan niet."

"In de kleedkamer is er wel een en ander gezegd na deze match, want de ontgoocheling was groot. Alle ledematen moesten voor de bal na de 0-1, als je dan ziet hoeveel ruimte er toch nog was … Nee, ik kan het niet aanvaarden. We hadden er nochtans op gehamerd: iedereen achter de bal bij een voorsprong. Iedereen moest echt terug spurten."