Conte tempert: "We moeten Eden tijd geven"

Conte was evenwel optimistisch. "Dit is goed nieuws voor ons", zei de Italiaan na de derde opeenvolgende zege van zijn ploeg. "Hij heeft nog tijd nodig om op 100 procent te geraken, maar voor ons is het goed dat hij er weer bij is."

Dinsdag speelt Chelsea opnieuw, dan tegen Qarabag. En Hazard zou al wat meer speeltijd kunnen krijgen. "We moeten geduld hebben met hem, we moeten hem de tijd geven om te verbeteren", tempert Conte. "Maar ik ben blij voor hem, want na die zware blessure is het goed om hem er terug bij te hebben."