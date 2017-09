Eerste Premier League-coach ligt nu al op de keien, Benteke z'n misser blijkt duur

De manager van Crystal Palace stond al heel lang ter discussie en zijn positie werd onhoudbaar na de 1-0 nederlaag tegen het Burnley van Steven Defour.

Benteke miste daarin een aantal kansen waarvan één grote. Hij kan dus het ontslag van zijn coach bespoedigd hebben. Al stond de positie van De Boer al langer ter discussie.

Crystal Palace hire Frank de Boer because they "need an evolution over a period of time."

Crystal Palace fire Frank de Boer after four games