Uitgeleend door Anderlecht, maar ..."Of ik tegen Anderlecht mag spelen? Ik heb er geen idee van"

Thelin komt bij Waasland-Beveren speelminuten opdoen. Het was alvast een mooi begin voor de Zweed, die tegen Eupen drie assists gaf en één keer de weg naar doel vond. "Of ik hier van droomde? Je wil altijd starten met een goede prestatie", zegt Thelin. "Na zo'n match mag je even genieten, maar dan moeten we ons voorbereiden op de volgende wedstrijd."

Nu volgt er een lastige verplaatsing naar Charleroi. Daarna volgt er een match tegen moederclub Anderlecht. Maar of Thelin mag meedoen, dat is een andere vraag. "Ik weet dat we na Charleroi tegen Anderlecht spelen", zei de Zweed met een 'big smile'.

Spelen tegen RSCA?

"Of ik mag spelen? Ik heb er eigenlijk geen idee van. Ik weet het echt niet", aldus de aanvaller. "Maar we focussen op de volgende wedstrijd en daarna kunnen we over Anderlecht spreken. In Zweden gebeurt zoiets niet. Het is min of meer een ongeschreven regel", besluit Thelin, zich overigens niet ongerust moet maken en wél mag spelen tegen Anderlecht.