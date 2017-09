Deschacht speelt (waarschijnlijk) ook tegen Bayern

De precieze aard van de blessure is nog niet geweten, maar voorlopig is hij 'voor onbepaalde tijd' onbeschikbaar. Dat betekent dat Anderlecht dinsdag waarschijnlijk met het duo Deschacht-Spajic aantreedt in de Allianz Arena.

Deschacht deed het vrijdag bijzonder goed. Met Josué Sa haalde paars-wit nog wel een extra verdediger, maar die zou nog niet klaar zijn. Mogelijk neemt Weiler hem wel mee voor op de bank. Dendoncker van het middenveld wegtrekken, lijkt niet meteen een optie. Ook al omdat Kums buiten de selectie wordt gelaten.