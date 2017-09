Kleinere clubs genieten van uitleentrend: "Hier kunnen we ze opnieuw laten openbloeien"

Ik weet uit ondervinding dat er bij die clubs jongens rondlopen die genoeg kwaliteit hebben om hier een meerwaarde te zijnDeel deze quote:

"Als je zoekt naar talent, jonge gasten met bepaalde kwaliteiten, kom je soms terecht bij jongens die ergens niet spelen. In België kom je dan snel uit bij de grote clubs. Nu vonden we die bij Anderlecht en Standard", gaat Clement verder.

"Opvallend ook: het zijn allemaal jongens met een hobbelig parkoers, waarvan we hopen dat we ze hier opnieuw kunnen laten openbloeien. We bewezen en bewijzen dat we dat kunnen", besluit de trainer.