Nainggolan boekt nog geen ticket naar Rusland: "Net als vier jaar geleden vrees ik voor het WK"

Vanzelfsprekend betreurt Nainggolan de beslissing. "Ik heb nooit gezegd dat ik in de basis moet staan, maar ik vind dat ik mijn plaats heb bij die 28 of 30 namen die bij de Rode Duivels horen," vertelt hij in Stadion.

"Het is een beetje pijnlijk dat ik nu weer mijn best moet doen om bij de ploeg te geraken. Als je zelfs de kans niet krijgt om te presteren, dan wordt dat uiteraard moeilijk." Op zich onbegrijpelijk, want bij AS Roma speelt hij elke week de pannen van het dak.

Déjà-vu

Nu kwam het uiteindelijk wel goed, want de Rode Duivels zijn gekwalificeerd. Maar eens op het WK... "Ik heb schrik, ja", bekent Il Ninja. Vier jaar geleden maakte ik hetzelfde al eens mee en het voelt gelijkaardig. Mijn gevoel laat me zelden in de steek."