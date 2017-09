Kostbare misser Lukaku is bij Mourinho niet blijven hangen: "Het is niet zijn schuld dat we geen drie punten pakten"

Ik ben gelukkig met Lukaku's prestatie, met of zonder doelpunten - José Mourinho Deel deze quote:

Een kostbare misser die United de zege kon opleveren. Mourinho nam zijn spits, al goed voor vier doelpunten in evenveel wedstrijden, na de wedstrijd meteen in bescherming.

"Met een extra doelpunt winnen we met 3-2 maar zonder die tegengoal winnen we met 2-1 en doet Lukaku's gemiste kans er niet meer toe. Ik ben gelukkig met Lukaku's prestatie met of zonder doelpunten, want zijn totale bijdrage is goed. Het is niet door zijn schuld dat we geen drie punten pakken", is the special one duidelijk.