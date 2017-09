Waasland-Beveren wervelt: "Ik geloof niet in perfectie, maar het was er toch heel dicht bij"

"Ik ben iemand die niet in perfectie geloofd, er zijn altijd dingen die mis gaan, maar de eerste helft tegen Eupen was er toch heel dicht bij", blikt Clement in Vista terug op het weekend.

"Qua duels, veldbezettingen, looplijnen, verdedigend werk, druk zetten naar voren en kansen creëren hebben we alles vrijwel perfect uitgevoerd."

De Morioka-show

Morioka was nog maar eens de absolute uitblinker. "Hij is heel leergierig. Teleurgesteld ook bij het minste dat fout loopt. Dat is de mentaliteit die ik wil zien van al mijn spelers. Het is immers de enige weg naar de top", besloot Clement.