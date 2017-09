Facebook LIVE Q&A: De 3 op 18 van Gent, het eerste puntenverlies van Club Brugge en de oerkreet van Teo

door Sander De Graeve

door

Voetbalkrant.com beantwoordde alle vragen van onze lezers over speeldag 6

Foto: © photonews

Elke maandag blikken we aan de hand van een Facebook LIVE met vragen van de lezers terug op het afgelopen voetbalweekend in de Jupiler Pro League. Dat was vandaag, 11 september, niet anders.