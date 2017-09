Standard snoept leider Charleroi eerste punten af: "We verdienden de overwinning"

"Met alle kansen die we gehad hebben, verdienden we de overwinning", zei Mpoku na de wedstrijd. "Maar toch mogen we ook tevreden zijn met dit gelijkspel, want Charleroi kreeg ook enkele mogelijkheden. We hebben een goed Standard gezien met een gezonde agressiviteit en veel drang naar voor."

Nieuwkomer Cop werd bij de Rouches meteen in de basis gedropt, ook de Braziliaan Carlinhos kreeg zijn eerste basisplek. Mpoku was tevreden. "Ook voor de nieuwkomers erbij kwamen, hadden we al kwaliteit. De trainer probeert een groep te vormen en dat hebben we zondag gezien."

"Dat is overigens goed gelukt met nieuwkomers Cop en Carlinhos. We hebben enkele goede en mooie combinaties op de mat gelegd. De komende weken moeten we verder werken aan deze basis", besluit de vleugelspeler.