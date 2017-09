Waarom blijft de malaise bij AA Gent met 3 op 18 duren? "Dat heeft er zeker mee te maken"

Gent is in de eigen Ghelamco Arena nauwelijks herkenbaar. "Thuis had je de jongste jaren het gevoel dat je blij mocht zijn dat je eens op hun helft kwam. Ze speelden met veel pressing, kans na kans. Dat is er nu niet meer", stelde Bob Peeters na het 1-1-gelijkspel tegen Genk vast bij Sports Late Night.

Waarom de malaise blijft duren? "De klassering heeft er zeker veel mee te maken", pikte Geert De Vlieger in. "Het beetje vertrouwen dat er toch nog is, moeten ze nu grijpen om de situatie te veranderen. Of ze Sven Kums, op de bank bij Anderlecht, zouden kunnen gebruiken? De Kums van destijds bij Gent wel, maar die kan Anderlecht ook gebruiken."