Ferrera maakte zich niet populair met wissel, maar geeft duiding: "En mij mogen ze uitfluiten, maar ..."

“Sinds ik bij Mechelen ben is dit de match waarin Croizet het meest gelopen heeft, het was echt prachtig hoeveel hij deed. Het werd op een bepaald moment echter duidelijk dat de intensiteit wat minder werd en dus heb ik hem vervangen", aldus Yannick Ferrera over de wissel.

"Ik wilde het spel dicht houden in een 4-4-1-opstelling. Na de tegengoal zijn we opnieuw van systeem moeten veranderen en hebben we nog de 1-1 kunnen scoren, maar op dat moment was dat voor mij de beste beslissing."

Glenn Claes verdient ook respect, hij belichaamt de waarden van de club

De oefenmeester hoorde het gefluit in de tribunes: "Dat ik uitgefloten wordt? Dat is voor mij geen probleem, maar Glenn Claes heeft ook de steun nodig van het publiek. Hij is een prachtige werker, hij is altijd klaar om in te vallen."

Ferrera had dan ook de nodige lof voor zijn invaller: "Hij loopt het meeste van allemaal, hij moet applaus en respect krijgen voor de manier waarop hij de waarden van Malinwa weet te belichamen. Want ja, hij past perfect in de visie en waarden van de club.”