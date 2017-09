Trainerskerkhof in 1B opnieuw begonnen? Vorig jaar overleefde hij, nu de laan uitgestuurd

door Aernout Van Lindt

door

Arnauld Mercier is niet langer coach van Roeselare

We zijn vier speeldagen ver in eerste nationale B en daar is het eerste trainersontslag alweer. Deze keer is het bij Roeselare dat de coach is gesneuveld.