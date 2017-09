De opvolger van Onyekuru loopt in Mechelen: "Hopelijk hebben wij nu ­onze eigen witte merel ­ontdekt"

De vergelijking met de grote revelatie van vorig seizoen is snel gemaakt. "In België kan je Bandé nog het best vergelijken met Onyekuru", zegt Rik Vande Velde, technisch directeur van Malinwa, in Gazet van Antwerpen.

Het kan opeens verschrikkelijk snel gaanDeel deze quote: "Alleen staat die natuurlijk al véél verder in zijn ontwikkeling. Bij jonge Afrikaanse voetballers duurt het soms een ­tijdje voor ze zich volledig hebben aangepast, maar eenmaal het zover is kan het opeens verschrikkelijk snel gaan. Kijk maar naar Onyekuru. ­Hopelijk hebben wij met Bandé nu ­onze eigen witte merel ­ontdekt." De Burkinees is in principe een diepe spits, maar Mechelen wil hem omzetten naar een specifiek type flankaanvaller. Denk maar aan... Onyekuru. "Een link-winger: iemand met een actie, snelheid én scorend vermogen", aldus Vande Velde.