Charleroi is het maximum kwijt: "Eerste keer dit seizoen dat we zo hebben afgezien"

Standard greep Charleroi van in het begin meteen bij de keel. Penneteau moest zijn team enkele keren rechthouden op pogingen van Carlinhos en Mpoku. "We verwachtten ons aan een storm in de openingsfase", aldus de doelman. "Gelukkig kon ik die twee ballen uit mijn doel houden, waardoor we in de match bleven."

"Het was de eerste keer dit seizoen dat we zo hebben afgezien in de tweede helft. Standard was fysiek erg sterk", vervolgt Penneteau. "Defensief zat het goed bij ons en als het dan niet lukt om te scoren, moet je zeker een tegengoal vermijden."

Alleen leider

Charleroi is dankzij het puntje wel nog steeds alleen leider in de Jupiler Pro League. "Het is altijd leuk en een plezier om eerste te staan. Maar we kwamen naar hier om historie te schrijven en om te winnen. Dat was niet het geval, maar die eerste plaats is mooi meegenomen."