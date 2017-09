Nieuwkomers bij Antwerp leren Laszlo Bölöni kennen: extra labeur voor een handvol spelers

Om dat gebrek aan ritme te compenseren, werkten enkele spelers maandagvoormiddag een extra programma af, meldt Het Nieuwsblad. 's Avonds volgde dan nog een lange oefensessie met de rest van de groep.

Geen spek voor de bek van Obbi Oulare. De boomlange spits ligt nog even in de lappenmand door een spierscheur in de quadriceps. Hij kreeg samen met de andere geblesseerden verzorging en werkte een individueel programma af.