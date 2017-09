PSG langs alle kanten beschuldigd van fraude, bestuur blijft ijzig kalm: "Doe rustig aan en denk aan je eigen project. Dat doen wij ook"

"Ik heb het al duizend keer aangegeven, maar ik zeg het opnieuw: ik heb er veel vertrouwen in", verzekert voorzitter Al-Khelaïfi in The Daily Telegraph. "Wij respecteren de andere clubs en verwachten andersom hetzelfde."

Het grootste gevaar voor PSG is het lopende onderzoek van de UEFA. "Er is druk vanuit andere clubs, maar ik denk niet dat de UEFA zich laat beïnvloeden. We hebben het over een heel serieuze en professionele organisatie."

Nog tijd genoeg

"We hebben nog een jaar om te voldoen aan de criteria voor Financial Fair Play, tot 30 juni 2018. Dus ik zeg aan iedereen: doe rustig aan en denk aan je eigen project. Dat doen wij ook", zegt de voorzitter nog met een knipoog.