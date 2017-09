Analisten scherp voor Anderlecht: "Zo speel je Bayern helemaal in de kaart" en "Daar begrijp ik niets van"

"Lewandowski moet natuurlijk ook wel opgepakt worden. Misschien had Olivier Deschacht iets dichter kunnen staan, een extra stapje zetten. Maar er was ook geen druk op de bal, waardoor die bal kon worden gegeven. En Lewandowski is natuurlijk ook topniveau", aldus Thomas Buffel bij Q2.

Ook Johan Boskamp zag het duidelijk: "Eens Lewandowski vertrokken is, dan zie je het van ver komen en gebeuren. Bayern is eigenlijk echt niet zo goed bezig, maar zoiets maken ze wel af."

Ze stonden met drie een man te dekken ...

Anderlecht had het moeilijk achterin: "Vanaf minuut 1 stonden ze met drie tegen Lewandowski te dekken en niemand wist of hij moest uitstappen. En je mist dan wel spelers op het middenveld. Zo speel je Bayern helemaal in de kaart."

Boskamp was ook vooraf al kritisch: "Het is niet te begrijpen dat Kums nu daar moet spelen. En dat hij eigenlijk meespeelt? Dat is ook niet goed van de trainer. Nu kunnen andere spelers ook bij Van Holsbeeck gaan klagen en zet je de deur daarvoor op een kier."