Van Holsbeeck over miljoenendeal die Anderlecht bewust niet sloot: "Hij was bereid om alles bij AA Gent af te blazen en hier te tekenen"

Nog voor AA Gent interesse toonde in Kalinic, liepen er al gesprekken met Anderlecht. De Brusselaars besloten meerdere keren niet met de Kroaat in zee te gaan. In Sport/Voetbalmagazine komt Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck terug op de dossiers van Kalinic en Svilar.

"Als je weet dat Gent ongeveer 3 miljoen euro heeft betaald voor Lovre Kalinic, dan is 2,5 miljoen euro voor Svilar, in mijn ogen nog altijd een jeugdspeler, geen fout bedrag", aldus Van Holsbeeck.

Onmiddellijk naar Vanden Stock gebeld

"En zeggen dat de makelaar van Kalinic hier ooit zat. Hij werd om 14 uur in Gent verwacht, maar hij was bereid om alles af te blazen en hier te tekenen. Ik heb onmiddellijk naar Roger Vanden Stock gebeld. Wat doen we met Svilar? Hij zei: houden. Kalinic is naar Gent vertrokken en Svilar zijn we ook kwijt..."