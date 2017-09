Welgekomen pion links achteraan? Sterkhouder AA Gent droomt van de Rode Duivels

Toen Roberto Martinez een jaar geleden bondscoach werd, gingen er stemmen op om Asare een eerste keer te selecteren voor de Rode Duivels. De aanvoerder van AA Gent wacht echter nog steeds op zijn Belgisch paspoort, maar blijft hopen op een goede afloop.

"Het kan ieder moment in orde zijn, ik denk nog voor het WK", bevestigt Asare in Het Nieuwsblad nog eens zijn droom om ooit voor de Rode Duivels te spelen. Zeker!" Asare is ondertussen 31 en speelt al zijn vijfde seizoen voor de Buffalo's.