Najar terug geblesseerd? "Ik hoop van niet" en "Ja, ik vroeg de coach me niet te laten beginnen vrijdag"

Najar is een jongen die met twee woorden spreekt, maar vrijdag had hij al gevraagd aan Weiler om niet te hoeven starten. Zijn coach moest hem overtuigen. "Ja, ik wou wat voorzichtig zijn, want ik had maanden niet gespeeld. Dan is het toch een beetje gevaarlijk om direct te starten. Dus ja, ik sprak er met de coach over", aldus de Hondurees.

De woorden van Weiler overtuigden hem, ook om dinsdag weer te spelen. "Ik voelde me goed en ik dacht niet dat er een probleem zou zijn. Maar soms voel je je goed en één verkeerde beweging kan dat veranderen. Bij een sprint voelde ik iets en ik vroeg om vervanging. Ik weet niet of ik zaterdag kan spelen, nee."

En dan nog op links... "Ik prefereer natuurlijk rechts, de kant waar ik gewend ben te spelen. Maar goed, de trainer kiest natuurlijk. Of een operatie nu nodig gaat zijn? Ik hoop van niet. Ik denk het ook niet, ik wil me niet laten opereren."