Coach/analist Verheyen liet zich niet doen door het Club Brugge-bestuur: "Er kwam commentaar op, maar ik heb het andersom gedaan"

In het begin van zijn tweede carrière combineerde Verheyen een job als beloftencoach bij Club Brugge met analistenwerk. "Ik werkte in de luwte van de beloften, maar er begon commentaar te komen van het bestuur op mijn tv-werk", geeft de oud-voetballer aan in Humo. "Zij dachten: Nu we het hebben gezegd, zal hij er wel mee stoppen. Maar ik heb het andersom gedaan."

Verheyen is momenteel coach van de Belgische U19 en heeft de kwaliteiten om verder te gaan in het trainersvak. Toch doet hij dat bewust niet.

Levenskeuze

"Mijn keuze om geen hoofdcoach te worden is geen beroepskeuze, maar een levenskeuze. Er is te veel dat je niet in de hand hebt. Een trainer vliegt na twee speeldagen buiten, zijn opvolger wordt aangesteld en nog een week later verkopen ze zijn spits. Eigenlijk wil ik daar niet aan meedoen."