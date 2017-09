Debat van de Week: Mag Anderlecht in de Champions League nog met een vijfmansverdediging spelen?

Door de vroege rode kaart van Sven Kums mocht René Weiler zijn papieren meteen in de vuilbak gooien. Anderlecht bracht het er uiteindelijk wel nog relatief goed vanaf en beleefde zeker en vast niet de gevreesde afgang. Achteraf is het vooral denken, wat als...

Los van de controverse rond Kums hebben we nu eigenlijk nog maar tien minuten kunnen zien van die vijfmansverdediging. Daarom vragen we aan jullie: mag Anderlecht dat in de Champions League - met sterkere tegenstanders - nog doen of moeten ze dominanter willen spelen?

