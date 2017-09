Opvallend: Real-ster Asensio moet verstek geven voor Champions League-opener om héél bizarre reden

Zidane liet op de persconferentie vallen dat Asensio de laatste training miste en niet speelklaar is. "Hij heeft een puist die ervoor zorgde dat hij zijn sokken niet kon optrekken", klonk het... De Fransman kon zelf nauwelijks zijn lach inhouden.

Hij wou er verder niet te veel over kwijt, maar de Spaanse media denken te weten dat Asensio zich gesneden heeft tijdens het scheren en dat de wonde geïnfecteerd raakte. Speciaal verhaal...

Ronaldo is terug

De Koninklijke moet zich echter geen zorgen maken: Cristiano Ronaldo, nog geschorst in La Liga, is er in de Champions League wel bij. Trainer Zidane zal dus niet al te veel puzzelwerk hebben.