Straf: Genk-speler én Club-speler komen in aanmerking voor prestigieuze prijs Down Under

door Aernout Van Lindt

door

McGree en Vukovic kunnen mooie prijs winnen

Ze stonden alletwee al in het team van het seizoen afgelopen jaar, nu gaan ze ook beiden de strijd aan om een mooie prijs. Het verhaal van twee Australiërs in de Jupiler Pro League.