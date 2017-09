Deschacht: "Ik geloofde in de tactiek" en "Gevoel dat Bayern te pakken was"

Deschacht had waarschijnlijk als pure verdediger niet dezelfde fout gemaakt als Sven Kums. Toch wou hij geen kwaad woord kwijt over de tactiek van zijn trainer. "We moeten ook niet alles afbreken. Als Sven er blijven opstaan was, hadden we hier een heel goeie match kunnen spelen, dat voelde ik."

"Het was niet de storm die we verwachtten. Ik geloofde in de tactiek die de trainer wou spelen. Het was de bedoeling dat ik of Spajic het middenveld hulp ging geven en Sven dan dekking zou geven. Maar er was die ene fase die hij wat verkeerd beoordeelde. Maar we gaan hier zeker niet zijn proces maken. Dat kan gebeuren."

Het plan ging lukken

Deschacht had zelfs het gevoel dat er meer in zat. "Als Sven blijven staan was, dan ging het plan lukken, dat zag ik. Zij hebben ook geen massa kansen gehad. Er zat misschien wel meer in. Ik had het gevoel dat Bayern te pakken was, ondanks hun budget, hun stadion en hun publiek."