Muyters & co lachen wat af richting Anderlecht: "Je zet toch ook Courtois niet in de spits?"

“De Wever gaat voor een vijfde termijn, dat klopt. We kunnen ons daar enkel in verheugen. Raar? Natuurlijk niet, je zet Thibaut Courtois toch ook niet in de spits? Daar gebruik je Lukaku voor. Ja, De Wever is onze Lukaku, onze beste spits", aldus Muyters.

Wie stelt zijn beste speler nu niet op? Nee, dat mag ik niet vragenDeel deze quote: Om vervolgens een prikje uit te delen: “Welke ploeg stelt zijn beste speler niet op? Neen, dat mag ik niet vragen.” Maar het hek was op dat moment bij Otto-Jan Ham al van de dam: “Anderlecht?! Ik weet niet of je de zaak Sven Kums een beetje gevolgd hebt …” Sven De Leijer ziet in Muyters dan weer een perfecte Dries Mertens om over te nemen: “Die scoort ook vaak, hé.” Waarop Muyters meeging in de vergelijking: “Maar hij staat achter de spits. Ik wil gerust veel scoren, maar hoef daarvoor niet de aanvoerder te zijn.”