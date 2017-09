Waar strandt dit Beerschot Wilrijk? "Dromen mag, we hebben al een statement gemaakt"

"Het gaat niet slecht", klinkt het bescheiden aan de andere kant van de lijn. "We mogen niet klagen." Hét geheim van het succes zit in de automatismen. "We zijn van vorig jaar op elkaar ingespeeld en dat loont naar dit seizoen toe. De nieuwkomers hebben zich ook perfect geïntegreerd."

Het loopt vooral goed met sterspelers Losada en Messoudi. "Die connectie met Mo en Hernan is er ook al van vorig jaar, dat maakt het uiteraard makkelijker. We weten dat veel van hen afhangt in balbezit."

In balbezit hangt veel af van Messoudi en Losada -Alexander Maes

Het ziet er dus meer dan goed uit, al tempert Maes het enthousiasme. "Dromen mag, maar het is nog veel te vroeg om conclusies te trekken. Dit moeten we week na week bevestigen."

Op OH Leuven en Westerlo, de volgende tegenstander, na heeft Beerschot Wilrijk al elk team partij gegeven. "Het is waar dat we goed weten hoe de waardeverhoudingen zitten."

Al heeft dat ook een keerzijde. "Maar elke ploeg gaat zich aanpassen na elke wedstrijd, dus iedereen gaat beter ingespeeld zijn onze manier van spelen. Al heben we met onze start wel al een statement gemaakt."