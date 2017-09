Doelman stond op het punt bij Gent te tekenen, maar... "er was niemand om me te ontvangen, ik weet nog altijd niet waarom"

door Maarten Cattaert



Bram Castro voelde zich niet gewenst bij aankomst in Gent

Foto: © Photonews

Bram Castro was ei zo na keeper bij Gent. Hij stond op het punt er een contract te tekenen, maar viel na aankomst in het stadion van de ene verbazing in de andere.