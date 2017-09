Rust aan de Gaverbeek: "Jonge gasten kansen geven fouten te maken, om op einde van het seizoen beste ploeg te zijn"

"Ik wil het niet te veel hebben over negatieve zaken. Ik ben een coach, een positivist en een motivator. Ik wil niet meegaan in een verhaal van al dan niet terechte opmerkingen", aldus Francky Dury.

"Na de 0-5 in Eupen, de 0-4 in Standard en tot de 89e minuut in Charleroi waren we een enorm goede ploeg. Dus we weten dat we een jonge ploeg hebben en we zullen nog wel miscommunicatie hebben, een keertje een verkeerde focus - dat zag ik zaterdag al, maar ook in de voorbereiding al eens tegen Amiens."

Als deze groep volledig onze eigendom was, dan hadden we veel kapitaal lopen

"Voor mij komt het er op neer om die jonge spelers kansen te geven om fouten te maken, om er uit te leren. Je moet ervoor zorgen dat je niet de beste bent op het begin van het seizoen, maar aan het einde van het seizoen", haalde de coach zijn oneliner voor dit seizoen boven. Herfstkampioen worden zoals vorig jaar lijkt dus niet het voornaamste doel.

"Dat is heel belangrijk. We moeten progressie maken. Ik werk met een boeiende, jonge groep met heel veel talent. Als deze groep eigendom zou zijn van Zulte Waregem, dan hadden we heel veel kapitaal lopen aan de Gaverbeek. Het is een kunst om er mee te werken en ik heb daar geduld voor."