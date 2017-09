Frank Raes heeft duidelijke mening over JPL-club: "Misschien wel de best voetballende ploeg in België"

Essevee kreeg vorig seizoen veel lof. Deze zomer onderging de kern een grondige verandering, maar ook nu staat de ploeg van Dury er opnieuw. "Er zit talent in deze groep, maar deze poule overleven wordt moeilijk", schat Frank Raes bij Sporza de kansen in.

"Lazio en Nice hebben een groter budget en hebben topspelers. Zulte Waregem is ook een verbouwde ploeg, maar tegen Nice kan het thuis zeker en vast iets halen."

Risico in hun spel

"Zulte Waregem voetbalt wel goed. Ze leggen wat risico's in hun spel en slikken al eens een tegengoal, maar misschien is het wel de best voetballende ploeg in België", heeft Raes een duidelijke mening.

"AA Gent heeft in Europa ook goeie ploegen verrast met goed voetbal. Hein Vanhaezebrouck is tactisch sterk, maar Francky Dury is dat ook."