Kersvers Standard-aanvaller ruilt Serie A in voor Jupiler Pro League, maar: "Dit is geen stap terug"

Hij maakte immers de opmerkelijke stap van de Serie A naar de Jupiler Pro League. Eerder speelde hij ook nog in de Primera División. "Toch vind ik dit geen stap terug", aldus Cop op zijn persvoorstelling.

"Ik ben niet beschaamd of bang om hier te spelen, bovendien is Standard een bekende naam in Kroatië", ging de aanvaller zelfverzekerd verder met zijn betoog.

Hulp van Mpoku en Santini

Met Prosinecki, Runje en Rapaic speelden immers al wat landgenoten voor de Rouches. "De supporters hebben me ook laten voelen dat dit een goeie keuze was. De ambiance was tegen Charleroi al heel goed. Bovendien hebben Mpoku en Santini me aangeraden om naar hier te komen."