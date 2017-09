Castagne (ex-Genk) mag starten en debuteert in Europa met een klinkende 3-0-zege tegen Mirallas en co

Niet alleen Zulte Waregem hield de Belgische eer hoog. Ook in enkele andere matchen kwamen landgenoten aan de bak. Atalanta, met Castagne in de basis, haalde zwaar uit tegen Everton (3-0).

Nog voor de pauze liep de Italiaanse eersteklasser 3-0 uit. Masiello, Gomez en Cristane vonden de weg naar doel. Mirallas viel nog in, maar dat mocht niet baten.

Later op de avond komen Essevee en Jordan Lukaku nog in dezelfde groep in actie.