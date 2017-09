Degryse haalt uit naar Weiler: "Waar is de logica, hoeveel stoten kan hij zich nog veroorloven?"

"De gok van Weiler in München werd een flop", aldus Degryse in zijn column in Het Laatste Nieuws. "Hoeveel gekke stoten kan Weiler zich nog veroorloven? En wanneer laat hij zijn transfers renderen?" Weiler spreekt ook zichzelf tegen.

"Vijftien maanden aan een stuk vroeg Weiler tijd om automatismen en een ploeg te smeden, maar ineens vindt hij dat je op twee dagen tijd een totaal nieuwe veldbezetting kunt neerzetten, mét daarin een speler op een positie die hij nooit eerder bekleedde, tegen één van de sterkste ploegen van Europa. Waar zit dáár de logica?"