Balotelli zuigt aandacht naar zich toe, maar er is veel meer: "Niet voor niets in belangstelling van Barcelona"

"We willen ons eigen spel spelen", liet Francky Dury zich ontvallen op de persconferentie. "Als wij de bal hebben, dan kan de tegenstander niet gevaarlijk zijn." Iets wat bij de fans van Nice op gejuich werd onthaald: "Monaco speelde ook zijn spel en we konden er vier keer tegen scoren", klonk het daar.

Balotelli de grote ster, maar ze hebben veel meer

Dury van zijn kant weet dan weer dat het moeilijk wordt tegen Nice: "Ze hebben flink wat goede spelers. Balotelli is de grote ster, maar er is veel meer. Die Séri stond in de belangstelling van Barcelona, dat is ook niet zomaar hé. Op basis van statistieken en geld is Nice de favoriet, maar wij spelen thuis en hebben ons enthousiasme."

Marktwaarde: 23,75 vs 122,4 miljoen euro

De marktwaarde van de spelers van Essevee: 23,75 miljoen euro. Die van Nice? 122,40 miljoen euro. "We hebben heel wat kapitaal lopen, als al onze spelers van ons zouden zijn." Dury wil zijn jonkies dit seizoen beter maken en dus laten proeven van Europa. Maar de spelers van Nice? Die staan er al.

Jean-Michaël Seri is een 26-jarige Ivoriaan en de draaischijf van de ploeg. Hij stond in de belangstelling van Barcelona en PSG, maar bleef uiteindelijk in Nice achter. De knop is omgedraaid, tegen Monaco toonde hij dat hij klaar is voor enkele zwoele maanden aan de Azurenkust.

Seri

Als Seri Balotelli kan vinden, dan wordt het gevaarlijk. Maar Franse insiders waarschuwen ons ook voor Allan Saint-Maximin en - vooral - Alassane Pléa. Zij wisselen graag van flank en zijn ook continu een bedreiging voor de verdedigers.

Neen, Nice wil Zulte Waregem niet onderschatten. "Maar met de ervaring van vorig jaar - laatste in een groep met Krasnodar, Salzburg en Schalke - én de voorrondes in de Champions League tegen Ajax en Napels in gedachten, moet Nice gewoon zijn poule weten te overleven", klinkt het bij Jean-Baptiste Marie van France Bleu Azur.