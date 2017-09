Het zit 'm zondag in de details: "Een bal op de buitenkant van de paal kan over zijn lot beslissen"

Analist Aad De Mos liet in Het Nieuwsblad weten dat Hein Vanhaezebrouck na zondag het meeste kans heeft om zijn job te verliezen (lees hier meer). Al ziet het er voor KVO-coach Yves Vanderhaeghe met 1 op 18 ook benard uit.

Je moet als club verder kijken dan je neus lang is

"Devroe en Coucke hebben niet de gewoonte snel afscheid te nemen van een trainer. Maar die club heeft wel flink geïnvesteerd de voorbije jaren, daar staan natuurlijk sportieve verwachtingen tegenover", zegt De Mos aan Het Laatste Nieuws.

"Als je dan met één punt laatste staat, dan kan ik me voorstellen dat de emotionele band met de coach toch minder belangrijk wordt in de uiteindelijke beslissing", gaat de Nederlander verder. "Je moet als club ook verder kijken dan je neus lang is. Maar zelfs dan hangt er veel van details af. Een bal op de buitenkant van de paal kan beslissen over het lot van Vanderhaeghe."