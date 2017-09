Propaganda-campagne op Anderlecht is gestart...

Normaal gezien wordt de persconferentie ook niet live uitgezonden, maar voor deze keer wou Anderlecht dat wel doen. Normaal gezien zijn de aanwezige journalisten daar ook niet voor te vinden omdat alle quotes dan meteen op straat liggen, maar deze keer was er niets aan te doen. Iedereen begreep achteraf waarom...

"All is good in the state of Anderlecht"... Dat was de boodschap die Trebel kwam brengen. Niemand heeft problemen met de coach, iedereen staat achter hem en niemand trekt zijn beslissingen in twijfel. Laten we van verschillende kanten andere signalen gehoord hebben, maar goed...

De supporters sussen, dat leek het doel. En Trebel leek daarvoor de ideale man. Andere spelers zouden de boodschap misschien niet met zoveel vuur gebracht hebben.