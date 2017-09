Nieuwe thuisbasis voor Club Brugge komt dichterbij: "Alles in het werk gesteld om dit dossier uit het slop te trekken"

"Club Brugge is tevreden dat deze logische stap is gezet in de lange weg naar de bouw van het stadion. Club Brugge zal de inhoud van het GRUP nu grondig bestuderen" staat er te lezen op de clubwebsite.

Dat het nog een lange weg is lijdt geen twijfel. Het dossier moet nog langs een heleboel instanties passeren alvorens de bouw effectief mag beginnen. En dan is er nog de rol van Paul Gheysens, die stokken in de wielen van Club kan steken (lees HIER meer).

De sterke merken Brugge en Club Brugge gaan samen een mooie toekomst tegemoet

Burgemeester Renaat Landuyt klinkt opgetogen op de website van Stad Brugge. "Deze legislatuur hebben we alles in het werk gesteld om dit dossier uit het slop te trekken", legt hij uit.

"Om het in voetbaltermen uit te drukken: als stadsbestuur hebben we de voorbije jaren verschillende doelgerichte voorzetten gegeven. We zijn dan ook verheugd dat de Vlaamse regering de bal vandaag zal binnenkoppen."