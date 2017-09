Coosemans relativeert 4 op 21: "Ik ben niet bezorgd"

Coosemans vindt dat er veel ongeluk mee gemoeid is. "Het valt allemaal tegen. Die goals wijken alle twee af", aldus de goalie. "We hebben geprobeerd, maar konden niet scoren. Het zit ook vooraan niet mee. Maar nu komen er belangrijke matchen aan, die we moeten winnen. Daar moeten we ons herpakken."

Toch lijkt het stilaan problematisch te worden, al vindt Coosemans van niet. "Vorig seizoen waren we voor en na Nieuwjaar ook heel goed. Waarom zouden we dat nu niet kunnen? Ik sta hier niet bezorgd. De efficiëntie komt er wel, zeker met het voetbal dat we nu brengen. Scoren en minder goals pakken, is nu het devies."