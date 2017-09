Dion Cools en Ruud Vormer zagen werkpuntjes na Brugse overwinning: "Dan hadden we er vijf of zes kunnen maken"

"Het is positief dat we hier de drie punten thuis houden. Na de match van vorige week wilden we reageren en dat hebben we gedaan. Na de rust zijn we wel niet agressief genoeg geweest in de druk naar voren."

"We moeten ook meer oog hebben voor anderen. Zo hebben we nagelaten om er 5 of 6 te maken. En dan zie je dat KV Mechelen ook wel goed kan voetballen, met Croizet & co", had Ruud Vormer na de overwinning nog een werkpunt gevonden. "Maar de drie punten zijn binnen, dat is lekker. Thuis moet je alle punten proberen pakken."

Hadden efficiënter moeten zijn

Dat zag ook Dion Cools. "We gingen iets te veel terugzakken, ook al wilden we nog wel blijven voetballen hoor. Maar KV Mechelen ging in een iets ander systeem spelen en met een andere spits en daardoor hadden we het wat moeilijker."

"De drie punten zijn het belangrijkste, maar we hadden efficiënter moeten zijn. Zeker in de tweede helft hebben we het een beetje laten liggen. Collectief stonden we wel goed, na de match tegen Moeskroen was dit een goede reactie."