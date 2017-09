Stuivenberg ziet 'speciale' Limburgse derby: "Daar lopen geen vedettes rond, ze spelen naar eigen vermogen"

Stuivenberg analyseerde de goede start van STVV. "Sint-Truiden heeft enkele sterkhouders verloren. Daardoor zijn er enkele andere jongens moeten opstaan. Dat hebben ze ook gedaan. Als het resultaat dan ook nog goed is kan er een positieve flow ontstaan. Zij hebben het tot dusver geweldig gedaan", liet hij weten op zijn persconferentie.

"Daarvoor krijgen ze alle lof. Ze hebben het in de eerste zes wedstrijden beter gedaan dan wij, dat is een feit. Ze hebben verdiend te staan waar ze staan. Ik zie vooral duidelijkheid. Het is een ploeg die speelt naar zijn eigen vermogen en kwaliteiten."

Mooie test

Er zijn geen bepaalde spelers die in het oog moeten gehouden worden. "Je ziet daar geen vedettes lopen, iedereen is betrokken en dat is een kracht. Maar het ligt aan ons. Wij moeten het laten zien tegen een tegenstander in vorm. Het wordt dus een mooie test."