Van de Premier League naar Club Brugge: "Maar dit is een stap omhoog"

Voor de Nederlander is Club geen stap terug. "Zeker niet. Natuurlijk is de Premier League beter dan de Belgische competitie, maar ik zie dit meer als een stap omhoog. Omdat ik met name de laatste zes maanden niet zo veel gespeeld heb. Dus hoop ik hier zo veel mogelijk speelminuten te kunnen verzamelen en zo weer het voetbalplezier terug te vinden", legt hij uit in HLN.

Ronald Koeman had hem niet meer nodig en Johan Derksen, hoofdredacteur van VI, vond dat maar normaal. "Iedereen heeft een mening, dat hoort erbij. Het is gewoon zo dat ik mijn eerste seizoen slecht begonnen ben met een blessure. Onder Koeman heb ik daarna toch nog vrij veel gespeeld. Maar daarna belandde ik zelfs in de tribune. Dan is het logisch dat je op zoek gaat naar iets anders."