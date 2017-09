Twee weken na de nieuwe blessure van Kompany komt Guardiola met een update

Op de persconferentie voor het duel tegen Watford gaf trainer Pep Guardiola het laatste nieuws: "Vincent Kompany heeft vanochtend met ons meegetraind. Binnen enkele dagen zal hij weer speelklaar zijn. Het komt in orde."

Uitstekend nieuws dus voor Kompany en City. Voor de Rode Duivels natuurlijk ook, maar aangezien België al geplaatst is voor het WK, zullen in de laatste twee kwalificatiematchen wellicht andere jongens hun kans krijgen. Normaal gaan we Kompany pas volgende zomer weer écht nodig hebben.

#PEP: Today @VincentKompany trained with us, I think for the next days he will be able to play again. We are ok. #watfordvcity