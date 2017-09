Wie naar het WK in Rusland wil, moet er snel bij zijn: half miljoen tickets verkocht op één dag

De meeste tickets werden verkocht aan Russen, meldt FIFA. Verder waren het vooral ongeduldige mensen uit Mexico, Argentinië, Brazilië, China, de VS, Colombia, Duitsland en Engeland die hun ticket al wilden verzekeren.

De WK-matchen worden afgewerkt in twaalf stadions, verdeeld over elf grote steden. Wie er graag zou bij zijn voor één of meerdere wedstrijden, moet vanzelfsprekend snel zijn. HIER kan u alvast de eerste info vanwege de KBVB vinden. Op 1 december weten we tegen wie en wanneer de Rode Duivels zullen spelen.